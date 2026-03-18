◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、黒星を喫した。先発のマウンドには新助っ人の徐若熙（シュー・ルオシー、台湾・味全）が上がった。台湾代表として出場したＷＢＣ明けで、本拠地初登板。初回、２番・田中に左翼スタンドへのソロを運ばれ失点したが、その後は安定した投球を披露。６回途中１失点、７奪三振と好投した。打線では初回２死二塁から山川の左前適時打ですぐ