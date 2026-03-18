◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）東京Ｖがホームで川崎と対戦し、０―２で敗れた。連敗を２で止めた前節の浦和戦（１〇０）から中３日の連戦ということもあり、先発４人を入れ替え。今季川崎から加入した田辺秀斗らが先発に名を連ねた。東京Ｖは勢いを持って入ったが、前半９分に川崎ＭＦ脇坂のシュートがＤＦ井上に当たってコースがわずかに変わって先制点を許す。さらに同