■これまでのあらすじ自分の誕生日に義家族を呼んでホームパーティーを開くことになり、疲れるだけだった妻。夫は手伝いもせず、妻へのプレゼントもない。そのくせ義妹の誕生日にはハイランド品をあげていた。さらには妻が買い物から帰ると、家にまた義家族が集まっていて!?もともと、私たちは義実家とは離れた土地で暮らしていました。それが夫の転勤で彼の地元に行くことになり、私には不安しかありませんでした。「俺の家族が近