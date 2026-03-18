先天性疾患による低身長というハンディキャップを持ちながらも、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。17日、母親がInstagramを更新し、トレーニング用の靴を新調したことを明かした。【映像】りおなちゃんがリハビリをしている様子やトレーニング用の新しい靴2022年5月に受けた背骨の手術の影響で胸から下がまひし、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramで、リハビリやトレーニ