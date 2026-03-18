土地取引の目安となる「地価」が公表されました。県内の平均は31年連続で下落しましたが下落率は前の年より縮小しています。再開発が進むJR新潟駅の周辺は上昇傾向です。毎年、国土交通省が公表する土地の価格「地価」。その年の1月1日時点における評価で1平方メートル当たりの価格が公表されます。県内の平均は31年連続で下落しましたが、下落率は前の年より縮小しています。そうした中、開発が進むJR新潟駅の周辺は価格が