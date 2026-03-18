3月17日、日本バスケットボール協会（JBA）とBリーグによる合同メディアブリーフィングが開催。取材対応を行った島田慎二氏が、フランス遠征をおこなうBリーグU18選抜チームについて言及した。同日付で同チームのメンバーも発表されている。 フランス・ショレで4月3日から6日にかけて行われるU19の国際大会「CHOLET MONDIAL BASKETBALL」に参加することが決定しているBリー