大橋ちっぽけが、ニューアルバム『aritei』の配信リリースを発表。あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：大橋ちっぽけは誰のために歌い、何のために音を奏でるのかワンマンツアー『New Perspective』を観て） 本情報は、本日3月18日に配信された新曲「気が気じゃないのさ」のリリース記念生配信内で発表されたもの。本アルバムには同曲が収録されることも告知され、本日21時には同曲の