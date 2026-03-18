（高雄中央社）南部・高雄市岡山区の和平小学校は今月、日本への卒業旅行を実施した。公立小学校の卒業旅行の行き先として海外が選ばれるのは珍しい。保護者会の会長や顧問団が参加費を補助し、本来は1人当たり4万元（約20万円）かかる旅費を5000元（約2万5000円）と国内旅行並みに抑え、実現した。卒業旅行は教師3人が引率し、6年生の児童約15人のうち13人が参加。4泊5日の日程で関西圏を訪れた。京都と奈良の寺社仏閣や京都鉄道