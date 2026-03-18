ボストン・レッドソックスの吉田正尚（32）が21日、Instagramを更新。WBC準々決勝で敗退した心境を明かし、野球界のレジェンドからのメッセージが届くなど大きな反響を呼んでいる。 【関連】「このダルさんの言葉が全てだよ」ダルビッシュ有、WBCによせた長文で“誹謗中傷”をシャットアウト！侍Jへの思いに「圧力がすごい」「これでWBCの悪口はおしまいね」 吉田は、「悔しい結果に終わってしまいました」というコ