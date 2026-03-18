プロ野球・ヤクルトの公式Xが3月18日、動画を更新。同日に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、アメリカを破り初優勝を飾ったベネズエラ代表を祝福するとともに、同国出身のホセ・オスナ（33）による喜びのメッセージを公開し、大きな反響を呼んでいる。 【画像】大谷翔平「自分の不甲斐なさを痛感」WBC敗退後の胸中を明かす率直な言葉にファン涙「紙一重だったと思います」