３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、なでしこジャパンは韓国女子代表と対戦。４−１で快勝を飾った。序盤から押し込んだなでしこジャパンは、開始15分に植木理子のワンタッチシュートで先制すると、その25分にも浜野まいかのシュートで加点。75分にも、CKから熊谷紗希のヘッドで３点目を奪う。その３分後に１点を返されたものの、81分に千葉玲海菜のダメ押し弾で勝負を決めた。 韓国