韓国女子代表は現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝でなでしこジャパンと対戦。１−４で敗れた。無念の敗退。試合後のフラッシュインタビューで、主将のコ・ユジンは「私たちは前半を無失点で終え、後半に勝負をかけるという戦略で試合に臨んでいたのですが、前半に失点したので、厳しい展開になってしまった」と振り返る。 続けて、「それでも最後まで諦めずに戦おうとしたのですが