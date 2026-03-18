『小5クイズ誰がとってもおかしくない！白熱の賞金1000万円スペシャル！』今回の挑戦者は、長嶋一茂、そして かまいたち。実はインテリコメンテーターを務め、博識な長嶋一茂と父は元・小学校の校長先生で自身は、教員免許を持つかまいたち山内芸能界屈指の頭の回転の速さを誇る濱家、バランスの取れたチームワークで、怒濤の快進撃を見せる！1000万円獲得なるか！？そして――前回、最終問題で涙をのんだ元・日テレアナウンサー