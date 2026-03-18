ガラパゴス携帯いわゆる「ガラケー」が３月末で使えなくなります。３Ｇ回線サービスが終了することが理由で、駆け込みで機種変更する人が増えています。（札幌市在住）「どうかけるの？わからない…」札幌市の７０代女性。スマートフォンを操作するのは初めてだといいます。（札幌市在住）「もしもし？かかってる？じゃあ切ります！ありがとう」（札幌市在住）「携帯を使えなくなるっていうので、混むからってこ