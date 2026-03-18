台湾メディアの商伝媒は13日、旅行で日本を訪れた韓国人女性の体験談を取り上げ、「韓国人が日本の受診文化に驚き」「医療観念における日韓両国の顕著な違いが示された」と伝えた。記事によると、この女性の体験とは、「日本で風邪を引いたので病院に行った。注射で早く症状を和らげたいと考えたが、医師からは『日本の医療体制では、一般的な風邪に対して注射治療を行うことを推奨していない』との説明を受けた」というもの。韓国