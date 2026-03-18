2回、右越えに3ランを放つオリックス・西野＝京セラドームオリックスは西野が鋭いスイングで3点本塁打と健在ぶりを示した。先発エスピノーザは打者の手元で球をうまく動かし、5回2安打1失点と順調。広島先発の岡本は5回3失点。西野に変化球を捉えられたが、直球の精度は高かった。