ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ロージークロニクルが１８日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で３枚目のシングル「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」（両Ａ面）の発売記念イベントを開催した。１９日がデビュー１周年。新曲の発売日を迎え、リーダーの橋田歩果は「デビューシングルのリリースから１年経って、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちが