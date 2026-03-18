民間クリニックなどで科学的根拠の不明な再生医療が自由診療で横行している問題で、日本再生医療学会は１８日、個別の再生医療ごとに有効性の科学的な根拠を５段階で認定し、患者に公開する仕組みを導入する方針を明らかにした。１９日から神戸市で始まる同学会総会を前に、西田幸二理事長らが記者会見を開いた。同学会の構想によると、国内で行われている個別の再生医療を、「治験後」「先進医療後」など臨床データの信用性