タレント伊集院光（58）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の中継について振り返った。1週間の番組を振り返る中で、伊集院は「高木菜那さん」と、スピードスケート女子の五輪金メダリスト・高木菜那さんの名を挙げた。高木さんは同局の人気番組「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W」にも出演し、人気を博している