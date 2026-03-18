モデルでタレントの西山茉希が１７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」でに出演。子育てについて語った。母親が子供に対して感じる罪悪感についてトークした今回。２０１３年６月に俳優・早乙女太一と結婚し、同年１０月に長女（１２）、１６年４月に次女（９）を授かったが、１９年６月に離婚した西山は、２児を育てるシングルマザー。「私の場合は２７歳で“できちゃった結婚”だったんですけど、自分の両親で