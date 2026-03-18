“超特急の弟分”6人組ダンスボーカルグループLienel（リエネル）が大きな1歩を踏み出した。18日、都内で、1stEP「Osyan」リリースイベントを開催した。「純情シンドローム」「Mirror」、同EPのリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」など全5曲を披露し、集まった「Lien」（リアン、ファンの総称）2000人から特大の黄色い歓声を浴びた。学ラン風衣装で踊る同曲をプロデュースしたのは氣志團の綾小路翔（49）。武田創世（16）が「