女子アジアカップ準決勝（１８日、オーストラリア・シドニー）で、なでしこジャパンは韓国に４―１で快勝し、２大会ぶりの優勝へ王手をかけた。２１日の決勝は地元オーストラリアと対戦する。４強入りで来年のＷ杯切符をつかんでいたなでしこがゴールラッシュだ。前半１５分、ＦＷ植木理子（ウェストハム）が先制点。エリア内でボールを奪ったＭＦ長野風花（リバプール）からのボールをゴールへと流し込んだ。大会４試合連続で