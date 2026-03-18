Image: RVillalon / Shutterstock.com ChatGPTに「〇〇について教えて」と聞くと、もっともらしい答えが返ってきますよね。ソースの提示が必要なものなどは自分でも調べ直していますが、カジュアルな疑問程度なら、「なるほど、ありがとう」と受け入れることも少なくありません。でも、その「知識のモト」が、今まさに法廷で争われようとしているんです。Tech Crunchが報じた内容によると、