マチャドは8回同点被弾浴びるも勝利投手に■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）に決勝戦が行われ、ベネズエラ代表が3-2で米国代表を破り、初優勝を果たした。オリックスのアンドレス・マチャド投手は6試合に登板し防御率2.84で貢献したが、ある“事実”にファンが注目してる。オリックス入団3年目を迎える32歳剛腕は、決勝戦で1点リードの7