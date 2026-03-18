土手で出会った警戒心いっぱいの小さな子猫。優しい人との出会いで心を開いていく姿に、感動の声が広がっています。話題の動画の再生回数は3万4000回を超え「良かったです。優しい人に出会えて」「憂いを帯びた美しい瞳の美猫さん」「むちゃくちゃかわええやないか」といったコメントが集まっています。 【動画：土手で必死に生きていた『目の状態が悪い子猫』→何度も会っていると……涙あふれる『現在の様子』】 土手で必死に