私たちは共働き。家事も育児もお金も等分という目標でしたが、いつの間にか夫が「指示待ち人間」になっていました。その原因は私だった？！ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 指示待ち夫になった理由 私たち夫婦には息子が一人、共働き。「家事も育児もお金も、すべて2等分」という目標を掲げて、何かを買う時は必ず相談して決める生活をしていたはずなのに、いつの間にか夫は何を買うにしても私の「指示」を求めるように