猫があなたに「お土産」を持ってくる5つの心理 1.飼い主を狩りのできない仲間だと思っている 猫は飼い主のことを「自分の家族」だと認識していますが、同時に「狩りが下手で自分では獲物を捕まえられない非力な存在」だと思っている節があります。 そのため、お腹を空かせているのではないかと心配して、親猫が子猫に食べ物を与えるような感覚で獲物を運んでくることも。これは、猫なりの深い思いやりと、家族を養おうと