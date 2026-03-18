侍ジャパンが激闘を繰り広げたWBC名場面第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、全日程が終了した。8強敗退に終わり連覇を逃したが、日本に熱狂と感動を呼んだ侍ジャパン。大会終了を機に、今大会の名場面を振り返る。今回はプロ野球の興行では60年ぶりとなった天覧試合。とりわけ、試合後に見せた吉田正尚外野手（レッドソックス）の振る舞いが称賛され、話題になった。侍ジャパンが1次ラウ