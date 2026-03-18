今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのジャンプ風景。猫らしく華麗に棚へと飛び乗るはずが…思うようにジャンプできなかったみたいです。投稿はThreadsにて、8.5万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えていました。 【動画：『棚の上に飛び乗ろうとする猫』を見守っていると…まさかの『可愛すぎる展開』】 猫…なのか…？笑 今回、Threadsに投稿したのは「Kaoru T.K」さん。 アップされたのは飼っている猫ちゃん