19日からセンバツが開幕ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。この試合でWBCは全日程を終えた。野球のビッグイベントが終わり、ネット上では“ロス”の声が上がっていたが、また大きな野球イベントが始まる。それは選抜高校野球だ。19日に初日を迎え、第1試合では16年ぶり出場の帝京（東京）と昨夏王者の沖縄尚学がいきなり激突する