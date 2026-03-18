女優・グラビアアイドルの豊田ルナ（23）が、10日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）最新号に登場した。 【写真】実力派女優の“本気”ショットグラマラスに目を奪われる！ 豊田は5歳から子役として芸能活動を開始し、NHK大河ドラマへの出演や人気特撮「ウルトラマントリガー」ではヒロインを務めるなど実力派の女優として活動。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得し、グラビア活動でも人気を得て