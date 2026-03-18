後列左から桑田靖子・森尾由美・小林千絵・大沢逸美前列左から木元ゆうこ・松本明子 1983年にレコードデビューした元アイドルの大沢逸美、桑田靖子ら“お神セブン”が、 8月22日に東京・北千住のシアター1010で3年ぶり3度目となる自主企画イベント「83年組アイドル アラ!?還ライブ」を開催することが決まった。“お神セブン”は、アイドル黄金期の1980年代に「花の82年組」といわれる中森明菜、早見優、小泉今日子