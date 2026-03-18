狙っていたスーパーゴール「このチームで優勝できると信じている」なでしこジャパン（女子日本代表）が3月18日、女子アジアカップの準決勝で韓国女子代表と対戦し、4-1で快勝。2点目を決めたFW浜野まいか（トッテナム）が試合後のフラッシュインタビューに応じ、ゴールシーンや決勝戦への意気込みについて語った。右ウイングで先発出場した浜野は、1点リードで迎えた前半25分に輝きを放つ。右サイドのタッチライン際でボール