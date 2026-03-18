「超特急」「Ｍ！ＬＫ」「原因は自分にある。」などを擁するスターダストプロモーションの男性アイドル集団「ＥＢｉＤＡＮ」の最年少グループ「Ｌｉｅｎｅｌ」が１８日、都内で初のＥＰ盤「Ｏｓｙａｎ」のリリースイベントを行い、６月３日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることをサプライズ発表した。イベントの終盤、今作のリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を楽曲提供した「氣志團」の綾小路翔がド