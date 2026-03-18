◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が５回１安打無失点と好投した。これでオープン戦３登板計１０イニング無失点となり開幕ローテ入りに向けて大きく前進した。試合後の阿部監督は、投手最年長の田中将の開幕ローテ入りについて「まだちょっと確定はできないんだけど、十分入れる内容じゃないかなと思いますね、キャンプからずっとね」と話した。開幕投手はルーキーの竹丸