◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・野村勇内野手が待望のオープン戦１号を放った。３点を追う８回１死一塁、中日・勝野の初球の１５２キロの直球を振り抜いた。強くたたいた打球は右中間のテラス席へ。昨季１２本塁打の成長株は「真っすぐをしっかりと捉えることができました。開幕まで残り少ないですし、何とか結果を求めていた中でホームランと結果を残すことができて良かった