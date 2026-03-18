記事ポイントMakuakeで2026年3月31日まで販売中です。北海道産さつまいもの全国シェアは0.26％です。4袋4,100円、10袋8,000円で送料無料です。2026年3月7日から、北海道・美唄産の紅はるかを使った「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」がMakuakeで販売されています。全国シェア0.26％という希少な北海道産さつまいもを、冷やして楽しめる大学芋に仕立てた一品です。アイス感覚でも温めても楽しめるので、いつものおやつ