モデルでタレントのローラがスタイル抜群の私服姿を披露した。１８日に自身のインスタグラムを更新したローラ。「デニムと黒と日本家屋」と書き始め、「今日は、久しぶりのしふく冬が終わり始め春の日差しが始まる季節。まだ朝はちょっと寒いからおきにいりの黒のコートを羽織っておでかけ」とつづると、身支度をする様子の動画をアップ。上半身が黒の下着にデニムパンツという大胆な姿からはじまり、黒のトップスにデニムを合