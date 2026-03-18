6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が18日、都内で1st EP『Osyan』リリースイベントを開催。6月3日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。【集合ショット】メジャーデビュー決定！素敵な笑顔をみせるLienel＆綾小路翔らイベントでは、先輩である超特急・リョウガがMCを務めたほか、新曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔がサプライズゲストとして登場。デ