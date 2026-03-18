テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3が、7月からTOKYO MX、BS11、MBSにて放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、古手川紗耶華役は大原さやか、チーフ役は瀬戸麻沙美、マキ役は洲崎綾が担当する。【画像】謎のグラマー美女？『ぐらんぶる』新キャラ設定画第3期は、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平