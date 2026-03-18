欧州連合（EU）欧州委員会の本部＝2025年7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は18日、革新的なサービスを生み出す新興企業を育成するための規制緩和策を発表した。100ユーロ（約1万8300円）以下の費用で48時間以内に会社が設立できるようにし、デジタル化も進めて手続きを大幅に簡素化する。EU域内で国境を越えた事業展開をしやすい環境も整える。人口4億人超を擁する単一市場の