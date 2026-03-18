最大3.13倍だった2025年7月の参議院選挙をめぐる「1票の格差」訴訟で、最高裁はきょう（18日）、大法廷で審理することを決めました。大法廷は早ければ年度内にも判決を出し、統一判断を示す見通しです。2025年の参議院選挙では、選挙区によって議員1人あたりの有権者数に差がある「1票の格差」が最大で3.13倍となっています。こうした状況が「投票価値の平等に反し違憲だ」などとして、2つの弁護士グループが選挙の無効を求め全国