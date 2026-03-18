おととし7月に五泉市の自宅で認知症の妻に暴行を加え死亡させた男の裁判員裁判で、新潟地裁は3月18日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは五泉市の無職・木村敏行被告68歳です。判決によりますと、木村被告はおととし7月、五泉市の自宅で認知症を患っていた妻・美恵子さんに対して、足で踏みつける暴行を加え死亡させました。18日の判決公判で新潟地裁の小林謙介裁判長は「被告人は心神耗弱状態にはな