長年にわたり、地域医療などに貢献した人をたたえる「医療功労賞」の表彰式が行われました。18日に行われたのは、読売新聞社主催「第54回医療功労賞」の表彰式です。今年は、脳神経外科、救急科の専門医として、救急医療体制の整備や運営に尽力してきた久保直彦さん（71）や、出産後の母子に対するきめの細かいサポート体制を構築した助産師の今村理恵子さん（56）、理学療法士として能登半島地震後、復興リハビリテーション支援事