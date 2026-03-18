「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦（２１）＝安治川＝は琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝にはたき込まれ、５勝６敗と黒星が先行した。琴勝峰は９勝２敗。持ち味の低い体勢で前に出たが暗転した。「当たりは悪くなかったが体がついていかなかった。どちらかといえば自分の相撲だったんじゃないか」と語った。１５日制が定着した１９４９年以降では最長、新入幕からの連続２桁勝利は６場所