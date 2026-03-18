◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は関脇・高安（田子ノ浦）を引き落とし、横綱初優勝へ２敗をキープした。豊昇龍は気持ちは熱く、頭は冷静だった。時間前の仕切りで高安から視線を向けられ、にらみ合いとなった。「絶対に先にそらさない。そこから勝負が始まっている」と火花を散らしたが、取組では「熱くなったけど、熱くなるより落ち着くことを考えた」。立ち合い、相手のもろ