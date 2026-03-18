「オープン戦、日本ハム３−２ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムは先発の加藤貴が７回２失点。打たせてとる持ち味を発揮し、開幕ローテ入りへ順調な調整ぶりをみせた。打線も主砲のレイエスがオープン戦２号ソロ、郡司が１号２ランと主軸も不安なし。一方、ＤｅＮＡは新外国人のコックスが五回途中５安打３失点、６奪三振だった。