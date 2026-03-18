トム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日日米同時公開）の予告編がきょう18日に初解禁された。【動画】期待感高まる！最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編2002年に初めて映画『スパイダーマン』がスクリーンに登場して以来、劇場版実写映画として累計8作品が公開され、全世界でスーパー・メガヒットを連発し続けるスパイダーマンシリー