◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）侍ジャパンとしてＷＢＣに出場したヤクルト・中村悠平捕手が巨人戦前の練習に参加。練習後、取材に応じて大会を振り返った。中村は優勝した前回大会で“胴上げ捕手”となり、２大会連続で出場。３試合出場にとどまったが、野手最年長としてチームを支えた。「各国がすごく力をつけていて打倒日本じゃないですけど、上に行くんだっていう気持ちはすごく見られました。メジャ