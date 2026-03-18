イラン最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長【イスタンブール共同】イランの国営通信は現地時間18日、最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長がイスラエルによる攻撃で死亡したと伝えた。最高指導者だった故ハメネイ師の最側近の実力者で、イスラエル側が殺害したと17日発表していた。イラン指導部の重要人物は相次いで殺害され、ラリジャニ氏の死亡確認によりさらなる打撃を受けた。ラリジャニ氏は国防・